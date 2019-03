VIDEO. Mount Everest Challenge gestart in café Komdalier: Tom Burms fietst 10(!) keer virtueel Alpe d'Huez naar boven om geld in te zamelen voor kankerpatiënten KOEN MOREAU

16 maart 2019

09u48 0 Erpe-Mere Zaterdagmorgen is Tom Burms uit Sint-Lievens-Esse in café Komdalier aan het station van Burst gestart met een mega-uitdaging. De man zal tien keer op rij via wielrensysteem Zwift op rollen virtueel Alpe d’Hueze beklimmen. Dat doet hij om geld in te zamen voor kankerpatiënten.

Na de prestatie vorig jaar toen Tom 24 uur onafgebroken op de fiets zat, pakt hij het dit jaar anders aan. Dit keer geen uitdaging in tijd, maar wel in aantal en hoogtemeters. “Als alles goed gaat, zal ik vanavond tien beklimmingen met telkens 21 bochten en 1.211 hoogtemeters in de benen hebben”, vertelde hij net voor de - omwille van technische problemen wat uitgestelde - start.

Weinig geslapen

Volledig uitgerust was dat niet. “Vroeg gaan slapen was het plan. Donderdag is dat gelukt. Vrijdag helaas niet, maar ik heb voldoende hoogtemeters in de benen en weet waarvoor ik het doe.” Met zijn actie zamelt Tom geld in voor zijn deelname aan de 1.000 kilometer fietstocht voor Kom Op Tegen Kanker. Gelijktijdig steunt hij de familie van de kleine Finn De Gendt (1,5) uit Mere.

Hersentumor

Bij dat knaapje werd in mei vorig jaar een bijzonder agressieve hersentumor gevonden. Verschillende operaties en vijf chemokuren later zou de duivel met de grote ‘K’ bedwongen moeten zijn. Finn krijgt intussen zware revalidatie en mama Sari en papa Niels willen via de actie graag via het Kinderkankerfonds iets terug doen voor de kinderkankerafdeling van het Universitair Ziekenhuis van Gent.

Wie de actie wil steunen, kan vandaag zaterdag 16 maart gans de dag langskomen in café Komdalier. Moedigen kunnen Tom even vergezellen voor een rit op de fiets. Rond 22 uur zal Tom normaal voor de laatste keer virtueel bovenaan Alpe d’Huez staan met minstens 8.850 hoogtemeters in de benen en een meer dan verdiend lidmaatschap van de Mount Everest challenge voor acht beklimmingen op rij.