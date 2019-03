VIDEO. Leerlingen Sint-Jozefschool leren radio maken: live uitzending vanuit schoolreceptie KOEN MOREAU

21 maart 2019

18u43 0 Erpe-Mere De lokale Aalsterse radio City Music verzorgde donderdag in de vooravond de ‘Dendershow’ vanuit de Sint-Jozefschool in Mere. “De uitzending kadert in het keuzevak ‘Afterschool Radio’ dat we met een tiental vijfde- en zesdejaars volgen”, vertellen leerlingen Vicky Rottiers en Yarne Cartrysse (beiden 17).

Voor het eerste in de geschiedenis van de Sint-Jozefschool worden leerlingen onderricht in de geheimen van audio en radio maken. Begeleider van dienst is leerkracht economie en aardrijkskunde Bert De Schutter. “In mijn vrije tijd werk ik voor radio City Music en ik zat al een poos met het idee om het keuzevak Radio te geven”, vertelt hij.

Medialab

Een gelukkig toeval zorgde er voor dat het Fablab van Erpe-Mere, eveneens gevestigd in de Sint-Jozefschool, naast het technologielab dat al sinds net een medialab in gebruik namen. “Een ideale samenloop van omstandigheden waardoor we meteen over de perfecte infrastructuur beschikten”, vertelt de man. Het nieuwe keuzevak werd gelanceerd waardoor sinds januari een tiental leerlingen twee uurtjes per week wegwijs gemaakt worden in de wondere wereld van audio en radio.

Keuzevak Radio

Twee van die geïnteresseerden zijn Vicky Rottiers en Yarne Cartrysse. “Als kleine jongen maakte ik al radio met een micro of keukenrol. Het nu in het echt doen is nog leuker”, vertelt Yarne. Het keuzevak Radio is dan ook geen klassiek vak. “De leerlingen werken aan een project en eindpunt wordt een eigen programma op radio City Music”, vult leerkracht Bert De Schutter aan. Daartoe bezocht de klas net nog de expo ‘100 jaar radio’ in het Radiohuis in Leuven. “Daar namen we al een eerste keer een programma op en dat smaakt naar meer”, vertelt Vicky.

Voxpop en Podcast

Tijdens de lessen werd inmiddels al werk gemaakt van een Voxpop. “Daarbij trokken we met een vraag de straat op om mensen hun mening te vragen. Wij deden dat over de rol van Iris en Evy in het de vtm-serie Familie.” Volgende stap is het maken van een eigen Podcast. “Het wordt nog even zoeken naar een geschikt onderwerp, maar ik wil vooral iets leuk maken dat de mensen interesseert.”

Zelf afmonteren

De leerlingen werken niet alleen in kleine groepjes aan creatieve ideeën en inhoud, maar moeten ook interviews doen, afmonteren en mixen. “Het vak ‘Afterschool Radio’ is een echt praktijkproject waarbij ik me eerlijk gezegd zelf ook enorm amuseer”, geeft leerkracht De Sutter toe. Absoluut sluitstuk wordt vier dagen liveradio op radio City Music eind mei. “In groepjes van drie zullen we vier dagen op rij voor twee uurtjes fijne radio zorgen.” Als proevertje streken donderdag vlak voor schooltijd radiomakers Dirk De Vries en Elke Meert neer op de school voor een live-uitzending met interviews over het project. Meteen de vuurdoop voor Vicky en Yarne. “En het proeft naar meer”, lachen ze.