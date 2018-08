VIDEO: Getunede oldtimer Kever rolt visvijver in KOEN MOREAU

12u29 0 Erpe-Mere Met vereende krachten werd maandagmiddag een getunede oldtimer Volkswagen Kever uit de vijver van ’t Vissershof gesleept.

“Rond de middag zagen we de wagen plots richting vijver rollen. Eerst dachten we dat iemand reed. Toen we de eigenaar naar zijn auto zagen lopen in een poging die tegen te houden, begrepen we dat we getuigen waren van een variant van de beroemde filmauto Herbie”, vertellen uitbaters Veronique en Etienne. De poging van de eigenaar haalde weinig uit. De wagen dook met zijn voorwielen de vijver in en bleef zo hangen. Een vriendelijke buurman haalde meteen zijn 4x4 om de wagen te zekeren en met de hulp van twee andere wagens, werd de wagen terug op het droge getrokken. “Gelukkig zat de motor vanachter, maar het water stroomde uit de wagen zodra de deuren openden.” Uiteindelijk moest de wagen getakeld worden.