VIDEO Externe stookruimte in tuinhuis volledig in de as gelegd

Externe stookruimte in tuinhuis volledig in de as gelegd KOEN MOREAU

07 februari 2019

15u32 0 Erpe-Mere In de tuin van de woning naast Immo Welleman en tegenover het Gabriëls-benzinestation langs de Oudenaardsesteenweg in Erpe-Mere is donderdagnamiddag een stookhuis volledig uitgebrand.

Personeelsleden van het immokantoor merkten rond 13.30 uur de brand op. “Mijn mensen hebben meteen de brandweer gebeld en die waren bijzonder snel met meerdere wagens ter plaatse”, vertelt zaakvoerder Yvan Welleman. Bij aankomst van de brandweer was er een hevige rookontwikkeling en sloegen de vlammen uit het gebouw. Toegesnelde brandweermannen uit Aalst, Erembodegem en Lede doofden het vuur. Ze konden niet vermijden dat de stookruimte helemaal uitbrandde. Niemand raakte gewond. Tijdens de bluswerken was een rijstrook van de Oudenaardsesteenweg een tijd afgesloten.

Tweede brand

Voor de bewoners was het al de tweede brand in enkele jaren. Op zaterdag 8 december 2012 brandde hun huis naast café Ponderosa uit toen ze naar een babyborrel waren. Een wagen die onder de woning in de garage stond, werd toen nog door de brandweer naar buiten gehaald. Hij liep echter onherstelbare schade op. De brand in 2012 ontstond toen vermoedelijk eveneens aan de stookinstallatie.