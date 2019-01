VIDEO Auto belandt vlak voor afrit E40 Erpe-Mere op dak KOEN MOREAU

20 januari 2019

14u39 0 Erpe-Mere Een automobilist is zondagmiddag met de schrik vrijgekomen toen zijn wagen op zijn dak belandde op de E40 in Erpe-Mere.

De chauffeur reed omstreeks 13.30 uur richting Oostende toen het net voor de afrit Erpe-Mere fout ging. De wagen raakte stuurloos, ging aan het slingeren en sloeg over de kop. Achteropkomende voertuigen konden tijdig remmen en de chauffeur liep enkel wat blauwe plekken op. De brandweer maakte de weg vrij. Rond 14.15 uur is was de weg terug vrij.