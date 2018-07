Verwarmingsbrander vat vuur 04 juli 2018

Een kortsluiting veroorzaakte dinsdagochtend iets voor 6 uur brand in de kelder van een huis langs Everdal in Bambrugge.





"Ik werd gewekt door onze alarminstallatie, maar dacht eerst dat er ingebroken werd", vertelt eigenaar Nico Moreel. De man haastte zich naar beneden en merkte daar meteen rook op in de kelder. "Ik heb de deur gesloten en mijn vrouw Karen en dochter Lore geroepen om naar beneden te komen." De familie alarmeerde de brandweer en bracht zichzelf buiten in veiligheid. Brandweermannen van post Aalst en Lede doofden vervolgens het vuur. "Iedereen was enorm rap", vertelt dochtertje Lore (8) die meteen een vakantieverhaal heeft om aan haar vriendinnetjes te vertellen. Niemand raakte gewond en de schade bleef beperkt. (KMJ)