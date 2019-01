Verwarde vrouw gevallen aan site De Swaef langs Oudenaardsesteenweg KOEN MOREAU

21 januari 2019

20u16 0 Erpe-Mere Maandagavond stopten verschillende automobilisten ter hoogte van site De Swaef langs de Oudenaardsesteenweg tegenover T-Palm toen ze een vrouw opmerkten die langs de kant va de weg lag.

Verschillende passanten ontfermden zich over de dame in afwachting van de komst van politie, ziekenwagen en MUG-team. De vrouw, die blijkbaar wat verward was en tekenen van onderkoeling vertoonde, werd nog een tijdje ter plaatse in de ziekenwagen verzorgd waarna de ambulanciers haar overbrachten naar het ziekenhuis.