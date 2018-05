Verstrooide chauffeur ramt vier geparkeerde wagens 07 mei 2018

Een chauffeur die even afgeleid was, ramde zondagmiddag vier geparkeerde wagens in de Rooseveltlaan.





De man reed vanuit Mere richting Erpe toen hij iets voorbij de brug onder de E40 van de weg afweek en met zijn Mercedes achteraan tegen een geparkeerde Audi A4 botste. Die wagen knalde op zijn beurt op een geparkeerde voorligger en dat herhaalde zich nadien nog drie keer. Door het ongelukkige dominospel raakten vier geparkeerde wagens beschadigd.





De chauffeur bleef ongedeerd, maar de schade aan de wagen van de aanrijder en de achterste wagen was groot. Beiden werden getakeld. Terwijl de politie de vaststellingen deed, beveiligden vrijwilligers van brandweerpost Lede het verkeer. Nadien ruimden zij de brokstukken en gelekte olie op. (KMJ)