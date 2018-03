Verschilllende feestzones in Erpe-Mere 28 maart 2018

In Erpe-Mere zorgen lokale verenigingen en bedrijven voor verschillende feestzones langs het parcours. Zo is er een aan het kruispunt Vijfhuizen, op Erpedorp, aan tennisclub Sportina langs de Rooseveltlaan in Erpe, aan de Kruiskoutermolen en aan 't Hof Schuurke aan de Wilgendries in Mere alsook langs de Dikkelindestraat in Aaigem. Op bijna elke plaats kan je de Ronde op groot scherm volgen. Aan de molen kunnen kinderen bovendien vanaf 10.30 uur gratis paaseitjes rapen. Koersen op rollen is er ook mogelijk. Na de doortocht, omstreeks 12 uur, is er om 14 uur een optreden aan de molen en om 18 uur aan 't Hof Schuurke. Op de andere locaties zijn vooral eet- en drankstanden te vinden. (KMJ)