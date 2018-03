Verschillende slippartijen op gladde wegen 05 maart 2018

02u32 0 Erpe-Mere Ondanks de inspanningen van de strooidiensten zijn vrijdagavond verschillende slippartijen in Erpe-Mere en Lede gebeurd. Brandweerpost Lede moest daardoor naar de Ledezijdestraat en Veldekenswegel. Brandweerpost Aalst leverde bijstand op de E40 in Vlekkem.

Omstreeks 22 uur ging een vrouw met haar wagen uit een lichte bocht in de Ledezijdestraat tussen Smetlede en Lede. Haar wagen miste net een verlichtingspaal om uiteindelijk in de gracht te eindigen. De vrouw werd door passanten uit haar wagen geholpen en met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gevoerd. Iets voor 23 uur slipte een wagen op de E40 richting Gent ter hoogte van Vlekkem. De chauffeur moest eveneens naar het ziekenhuis. Omstreeks middernacht belandde in de Veldekenswegel tussen Lede en Erondegem een wagen die richting N9 reed tegen een elektriciteitspaal. De schade was groot, maar de bestuurder bleef ongedeerd. Omdat de weg er spekglad bijlag, hadden brandweer en politie er overigens heel wat moeite om overeind te blijven. (KMJ)