Verrassend politiek nieuws: Anja Vanrobaeys (sp.a) op tweede plaats bij Federale Verkiezingen KOEN MOREAU

16 december 2018

14u17 0 Erpe-Mere Gemeenteraadslid Anja Vanrobaeys (50) uit Erpe-Mere werd net aangeduid als tweede Oost-Vlaamse sp.a-kandidate bij de Federale verkiezingen. Ze is dus zo goed als zeker van een zitje in de Kamer. Een totale verrassing, maar zonder meer een beloning voor haar jarenlang engagement en inzet voor de partij.

“De statuten van de partij stellen dat in de top drie minstens één nieuwkomer moet zitten en die ben ik geworden”, vertelt een duidelijk enthousiaste en tevreden politica. Nadat ze op haar zestiende actief werd voor de socialisten nam ze aan zowat elke verkiezing mee. “Niet voor de postjes, maar wel om het verschil te maken”, benadrukt de vrouw die als juriste actief is voor de syndicale poot van de partij. Sinds 2006 zetelt Vanrobaeys in de gemeenteraad van haar woonplaats Erpe-Mere, maar ook de omliggende gemeenten en zeker Aalst behoorden en behoren tot haar aandachtsveld.

Overlegd met gezin

“Ik heb me los van de plaatsen die ik kreeg steeds enorm gesmeten. Zo ben ik al jaren syndicaal actief, pleit ik voor een sterke sociale zekerheid, goeie openbare diensten, een degelijk inkomen voor mensen die het moeilijk hebben en jobs waarbij mensen kwalitatief aan het werk kunnen blijven zonder aan stress ten onder te gaan.” Haar engagement en drukke job combineert ze met een gezin. Het extra engagement zal dus ook daar voor druk zorgen. “Toen de vraag kwam heb ik me eerst even moeten zetten. Nadien heb ik alles uitvoerig overlegd met mijn gezin. Iedereen weet dat het niet eenvoudig wordt, maar soms moet je durven springen. Zeker als je merkt dat je van thuis uit ondersteund wordt”, vertelt ze daarover.

Geen carrièrewissel

Het bereikbare zitje in de Kamer ziet ze niet als een carrièrewissel. “Het is een enorme kans en ik ben blij dat ik het vertrouwen kreeg van de partij. Ik hoop die ook nog te krijgen van de kiezer en de bevolking in het algemeen, maar voor mij is politiek geen carrière. Het is eerder het verderzetten van mijn engagement.” Wat de invloed zal zijn van de nationale politiek op haar zitje in de gemeenteraad van Erpe-Mere is nog niet duidelijk. “Ik het de afdeling in Erpe-Mere heropgestart en draag die gemeente in mijn hart. Vanaf januari zetelen we met twee in de gemeenteraad. Misschien is dit een mooie gelegenheid om op termijn meer mensen aan bod te laten komen”, vertelt ze daarover.

Andere streekpolitici met een verkiesbare plaats op de sp.a-lijst voor de Kamer zijn lijsttrekker en Vlaams fractieleider Joris Vandenbroucke uit Gent en schepen Niels Tas uit Dendermonde op drie. De lijst voor Vlaanderen wordt getrokken door Conner Rousseau uit Sint-Niklaas, Freya Van Den Bossche uit Gent en Kurt De Loor uit Zottegem.