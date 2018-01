Vernieuwde Delhaize zoekt nog personeel LAATSTE BUURTWINKEL UITGEBREID TOT 940 VIERKANTE METER KOEN MOREAU

26 januari 2018

02u49 0 Erpe-Mere Voor de openingsreceptie van de vernieuwde en uitgebreide Proxy Delhaize van Bambrugge is gisterenavond een massa volk komen opdagen. "Het waren lange dagen, maar het is het zeker waard geweest", vertellen zaakvoerders Danny Schockaert en Griet De Smet, die voor hun 940 vierkante meter grote winkel nog drie personeelsleden zoeken.

Al een kwartier voor de officiële opening kwam Rita Macharis uit de Kwalestraat als eerste klant poolshoogte nemen. "Tien keer ben ik hier op de laatste openingsdag geweest en morgen kom ik hier weer mijn boodschappen doen, maar vandaag wou ik toch al eens komen kijken. Een hele verbetering", geeft ze mee. Ook schepen van Lokale Economie William De Windt (N-VA) en zijn echtgenote daagden heel vroeg op. "We doen heel vaak onze boodschappen hier. De winkel is dan ook dichtbij, een echte 'proxy' dus, en perfect bereikbaar vanuit Erondegem zonder dat we steenwegen moeten kruisen." Raf De Bode uit Prinsdaal en Roger Romelart uit de Egemstraat zijn eveneens vol lof. "Een enorme verbetering, veel ruimer, gezelliger en moderner. Het zal hier nog aangenamer winkelen worden."





Ideale ligging

De ietwat oubollige winkel ziet er inderdaad een pak frisser en groter uit. "Samen met de mensen van Delhaize hebben we onze winkel bewust zo aangepast dat het comfort van de klant binnen en op onze parking beter is", vertellen zaakvoerders Danny en Griet. Zij houden de familiezaak, die begin van de 20ste eeuw ontstond als 'bij Mina's', in de jaren 80 de naam 'Caro' en 'Super' kreeg, in ere. "We hebben even overwogen uit te wijken naar de steenweg, maar door de ligging hier aan het kruispunt van de Landsheerstraat en Katstraat komen hier heel veel mensen uit Bambrugge, Burst, Vlekkem, Ottergem, Zonnegem en Vlierzele. Uiteindelijk kunnen we nergens beter zitten."





De uitbreiding en vernieuwing heeft overigens een stevig prijs kaartje. "We gingen uit van een bedrag met zes nullen. Zoals bij elke bouw zijn de kosten opgelopen, maar de totale som heb ik nog niet durven maken", lacht Danny.





Nu de werken achter de rug zijn, worden opnieuw de oude openingsuren ingevoerd. "Op zondag zijn we weer enkel in de voormiddag open en op maandag enkel in de namiddag."





Door de uitbreiding stijgt het aantal personeelsleden van 15 naar 18. "We zoeken wel nog mensen om die vacatures in te vullen."