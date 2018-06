Verkoelende ijsjes voor personeel Evenbroekveld 30 juni 2018

Om de tropische temperaturen beter te doorstaan en de start van de zomer te vieren, trakteerde de vzw Evenbroekveld gisterenmiddag in de KMO-zone met ijsjes. Delicioso uit Burst bracht een ruim assortiment mee. Dat viel in de smaak. Personeelsleden van onder andere Cobra Technology, Gudi, Colruyt, SPX pompen, Xtrent en DDW gingen gewillig in de rij staan voor hun extra legaal zomervoordeel. "De laatste dag van de maand is de drukste, maar met dergelijke weer doet een verfrissing deugd", vertelt Koen Bergham van SPX pompen. Michael De Saeme en Thomas Boterberg reden met hun vorkheftruck tot voor het ijsjeskraam. "Kwestie van onze baas die met de fiets komt voor te zijn", lachen ze. (KMJ)