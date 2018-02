Verkeersveilige dag: niemand dronken, 3,5% te snel 28 februari 2018

De verkeersveilige dag was een absoluut succes voor de politiezone Erpe-Mere/Lede. "We lieten 225 mensen blazen en iedereen was negatief", aldus de politie. De snelheidscontroles vanuit een anonieme wagen leverden wel wat boetes op. "We controleerden 1.529 voertuigen en daarvan reden er 52 te snel." Verder werden nog twintig processen-verbaal opgesteld voor andere verkeersinbreuken, boorddocumenten, gordeldracht en technische eisen. (KMJ)