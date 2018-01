Verkeerde pedaal ingedrukt: wagen in gracht 02u42 0 Foto Frank Eeckhout De schade aan de Mercedes was aanzienlijk.

Op de parking tegenover bakkerij De Keyser in de Bosstraat in Mere belandde vrijdagochtend omstreeks half elf een Mercedes in de gracht.





De bestuurder vergiste zich van pedaal, waardoor hij niet remde, maar net gas gaf. De Mercedes kwam in een rare hoek te hangen en de automobilist knalde met zijn hoofd tegen de voorruit. Omwille van die verwonding werd een ziekenwagen opgeroepen. Door de aanwezigheid van de hulpdiensten en de takelwerken was er even hinder op de toegangsweg van de Oudenaardsesteenweg naar het centrum van Mere. (FEL)