Verdwaalde Amerikaanse Oehoe hit op internet 02u35 1 Foto Repro Eeckhout De Amerikaanse Oehoe zat maandagochtend op de omheing van Michael en Linday.

Een verdwaalde en uitgehonderde Amerikaanse Oehoe is populair op het internet. Het dier dook maandagochtend op in de tuin van Michael Doolaege en zijn vriendin Lindsay Van den Berge langs Oostdorp in Mere. Een oproep naar de eigenaar werd via Facebook al 10.000 keer gedeeld.





"Toen ik maandag het rolluik opende, zag ik een uil van 40 à 50 centimeter op onze afsluiting", vertelt Michael. Het dier bleek niet mensenschuw. Omdat er gras uit zijn bek stak, besloot Michael hem een sneetje brood te voederen. "Daar vloog hij meteen op af. Om hem te vangen plaatste ik een doos in de tuin en wierp er een dood kuikentje in. Het was niet zo moeilijk de uil te vangen." De Amerikaanse Oehoe werd naar het opvangcentrum in Merelbeke gebracht. "Daar blijk dat het dier uitgehongerd was." Op basis van het ringnummer BOF EURBJ 735 16.0 1 kon de eigenaar niet gevonden worden. Daarom lanceerde Lindsay een bericht op Facebook. "Dat werd massaal gedeeld, maar de eigenaar is nog steeds niet gevonden. Al zeggen veel kenners dat het mogelijk die van hen is. Niet onlogisch, want zo'n dier kost ongeveer 2.500 euro, maar niemand kon de papieren voorleggen." Eerder werd het dier al in Haaltert gespot. (FEL)