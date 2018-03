Verdienstelijke Funrunners gehuldigd tijdens ledenfeest 16 maart 2018

02u33 0

Het ledenfeest van joggingclub Funrunners was dit jaar in feestzaal 't Zavelhof. 70 leden daagden op. Zij werden vergast op een receptie, een gezellig tafelmoment en een feestnacht. Eerst werden enkele verdienstelijke Funrunners in de bloemetjes gezet. Onder hen secretaris Eddy Verstichel die de enige is die er sinds de start in 2004 al bij is en al sinds dan trainer is van onder meer 'Start-to-run'. Meest aanwezig op trainingen en wedstrijden was Wim Mattens. Hij won het aanwezigheidscriterium. De Funrunners vervoegen kan altijd. Trainingen aan verschillende tempo's op maandag, woendag en vrijdag vanaf 19 uur aan de bib op het domein Steenberg.





(KMJ)