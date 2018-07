Verdachte individuen hangen rond bij paarden Koen Moreau

16 juli 2018

11u58 8 Erpe-Mere In de voorbije dagen werden meermaals verdachte individuen gesignaleerd in de buurt van paardenweiden in de regio.

In de nacht van zondag op maandag werden nog drie verdachten gesignaleerd in de kouters rond Overimpe. Vorige week waren er gelijkaardige meldingen over rondhangende verdachten in Ottergem en Letterhoutem.

De politie is op de hoogte en houdt een oogje in het zeil. Wie verdachte handelingen ziet gebeuren, wordt gevraagd het noodnummer 101 te bellen. Indien mogelijk noteert u ook best de nummerplaat van het voertuig waar de verdachten zich mee verplaatsen.