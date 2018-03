Veilige toegangsweg naar schooltje Bosstraat 06 maart 2018

Langs de achterzijde van het kleuterschooltje in de Bosstraat in Mere komt er een tweede verharde toegangsweg. Die zal vertrekken vanuit de Spoorwegstraat waardoor jonge fietsertjes veilig tot op school kunnen raken. Op die manier wordt geanticipeerd op de komst van heel wat jonge gezinnen in de verkavelingen naast de spoorlijn. De werken zullen 75.000 euro kosten. Later wordt het verharde fietspad wellicht doorgetrokken naar de Oudenaardsesteenweg waardoor fietsers het smalste deel van de Bosstraat kunnen vermijden. Eventueel komt er ook een aansluiting met de parking van de Carrefour-supermarkt. (KMJ)