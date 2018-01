Veertig extra jobs bij Colruyt Collect & Go 23 januari 2018

02u53 0

Doordat steeds meer mensen online hun bestellingen doorgeven via de Colruyt Collect & Go-dienst wordt het personeelsbestand van het verdeelcentrum in Erpe-Mere gevoelig uitgebreid. "In oktober 2014 zijn we hier gestart met veertig personeelsleden. Door de gestage groei telt ons personeelsbestand intussen 180 medewerkers en dit jaar moeten daar nog veertig extra mensen bijkomen", vertelt afdelingschef Tom Malfroid van Colruyt E-Logistics. Er zijn dan ook heel wat vacatures voorhanden voor mensen die graag dichter bij huis willen werken. Meer info op www.jobs.colruytgroup.com.





(KMJ)