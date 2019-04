Veegwerk voor Ronde: kiezelspoor van drie kilometer in Erpe-Mere KOEN MOREAU

03 april 2019

18u05 0 Erpe-Mere Een bestuurder is woensdagnamiddag een hele hoop kiezelstenen verloren op het traject waar zaterdag en zondag de Ronde van Vlaanderen langskomt.

Het spoor startte in de omgeving van het kruispunt Vijfhuizen Erpe en liep via de Dorpsstraat, Rooseveltlaan, Bergstraat en Steenstraat tot in de Cauwenbergstraat in Mere. Dat traject is, met uitzondering van de Cauwenbergstraat, net het traject van de Ronde van Vlaanderen. Resultaat is heel veel veegwerk om valpartijen te vermijden tijdens de doortocht voor wielertoeristen op zaterdag en de echte Ronde zondag.