Vandalen keilen kasseisteen door ruit na kermis KOEN MOREAU

06 augustus 2018

14u32 0 Erpe-Mere In de Kuilstraat in Erondegem werd maandagochtend tussen 3 en 3.30 uur een kasseisteen door een raam gekeild.

Het voorbije weekend was het kermis in Erondegem waardoor de kans groot lijkt dat het vandalisme op de terugweg uitgehaald werd. De jongste jaren gebeuren wel meer baldadigheden na kermissen in de buurt. Na de kermis van Erpe in september vorig jaar werden eveneens baldadigheden uitgehaald. Bloempotten sneuvelden, autospiegels werden afgeschopt, ruitenwissers losgerukt en een brievenbus leeggeroofd. In Erondegem bleef het vandalisme beperkt. De dader vluchtte weg op een roze fiets. Wie iets zag of meer weet, mag dat laten weten aan de lokale politie via 053/60.64.64.