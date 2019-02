Vakbonden Corelio Printing bezorgd om jobs: “Overnemer beschikt over onvoldoende financiële middelen” KOEN MOREAU en RUTGER LIEVENS

26 februari 2019

17u40 0 Erpe-Mere De overname van de drukkerij van Corelio Printing in het industrieterrein van Erpe-Mere in maart 2018 door de Nederlandse Circle Media Group baart de vakbonden zorgen. “Ons rendabel bedrijf is helaas in handen gekomen van een groep die overal in Europa brokken maakt. We zijn dan ook uitermate bezorgd om de werkgelegenheid”, luidt het in een gemeenschappelijke Europese vakbondsmededeling.

Die ongerustheid komt er niet toevallig. De drukkerij in Erpe-Mere draaide bij de overname in maart 2018 een jaaromzet van 50 miljoen euro en telde 200 werknemers. Zij kregen de belofte dat op korte termijn geen ontslagen zouden volgen. “In mei werd in het kader van een herstructurering de intentie van 26 ontslagen aangekondigd wegens een te hoge loonkost. Dat plan werd begraven, naar we vermoeden, wegens een tekort aan liquide middelen om het sociaal plan te begeleiden”, meent Erwin Callebaut van BBTK.

Overnamewetloop

Desondanks voerde de Circle Media Group het voorbije jaar tijdens een overnamewetloop tal van bijkomende overnames door. In juli 2018 werd sectorgenoot en marktleider CPI overgenomen waardoor de Circle Media Group er meteen zestien fabrieken en 2.500 werknemers in Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Spanje en Tsjechië bij kreeg. Die overname vertegenwoordigde een extra jaaromzet van 360 miljoen euro. In december werd ook nog het noodlijdende Duitse Körner Druck, met een jaaromzet van 70 miljoen euro en 200 personeelsleden, ingelijfd.

Economische werkloosheid

“Nochtans is de financiële draagkracht van de groep bijzonder beperkt, werden tal van constructies opgezet tussen de verschillende filialen, staat het bedrijf niet langer zelf in voor het innen van facturen en worden de lonen van de zeven Spaanse vestigingen intussen in drie maandelijkse schijven uitbetaald”, weet Callebaut. Ook in Erpe-Mere laten de gevolgen zich al voelen. “Qua lonen verloopt alles voorlopig nog vlot, maar de arbeiders hier worden tegenwoordig wel heel frequent op economische werkloosheid gezet. Een vreemde noodzaak aangezien de vestiging hier een zeer rendabel bedrijf met goeie werknemers en goede stielmannen betreft.”

Faillissement

Dat was ook de situatie bij drukkerij Hélio in Charleroi. “Na een hele reeks overnames werd daar eind januari 2019 onder onaanvaardbare voorwaarden de sluiting doorgevoerd.” Het filiaal vroeg het faillissement aan waardoor 180 medewerkers, ondanks een jaaromzet van 39 miljoen euro en een jaarverlies van een half miljoen euro, op straat kwamen te staan. “We weten niet wat de plannen zijn voor Erpe-Mere en de andere afdelingen van de groep. De onrust is zo groot dat vandaag bij alle entiteiten van de Circle Media Group in België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Hongarije, Nederland, Oostenrijk, Spanje, Tsjechië en het Verenigd Koninkrijk actie wordt gevoerd.”

Ondernemingsraad

In een infobulletin werden de werknemers gewaarschuwd en geïnformeerd over de oprichting van een gemeenschappelijk Europees vakbondsplatform dat overkoepelend de situatie van alle verschillende onderdelen en landen zal opvolgen. Daarnaast werden over de landsgrenzen heen verschillende internationale overheidsinstanties geïnformeerd over de situatie. “Bedoeling is om iedereen wakker te schudden zodat een bijzondere Europese ondernemingsraad kan worden samengeroepen.”