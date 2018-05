Unizo wil vlotter en minder verkeer 17 mei 2018

Ondernemersorganisatie Unizo Erpe-Mere vraagt maatregelen tegen het toestroppen van de Oudenaardsesteenweg. Er worden infrastractuuraanpassingen en maatregelen tegen sluipverkeer gevraagd. Erpe-Mere telt 1.500 ondernemers. Goed voor 6.500 werknemers. Indrukwekkend voor een gemeente met net geen 20.000 inwoners. De nabijheid van de op- en afritten van de E40 is een zegen, maar ook een vloek. "In de spits is het enorm aanschuiven. Een bypass om vanuit de industriezone naar de oprit van Gent te kunnen, zou voor veiliger en vlotter verkeer zorgen", pleit Unizo-voorzitter Franky Van Hee. De man pleit ook voor paaltjes op de Oudenaardsesteenweg om de middenvakrijders richting Loskadestraat te blokkeren. "Om het sluipverkeer door de kernen een halt toe te roepen, moet men straten durven doorknippen of omvormen tot enkele rijrichting." Verder vraagt Unizo fietssuggestiestroken in de industrie- en KMO-zone en betere voorzieningen qua openbaar vervoer. (KMJ)