Uitbreidingsplannen Zorgeloos Feesten draaien uit op overname Xtrent KOEN MOREAU

08 februari 2019

06u03 4 Erpe-Mere IT-er Toon Keppens uit Mere kiest definitief voor een andere uitdaging. De man nam net cateraar en feestverhuurbedrijf Xtrent van Stijn De Vidts en Sylvie Van den Bossche over.

“Al enkele jaren ga ik, naast mijn IT-bezigheden, samen met vriendin Dominique De Bondt bij mensen thuis koken”, vertelt Toon. Zijn activiteit beperkte zich tot nu toe enkel tot eten maken en aanbrengen van decoratie. “Omdat het plezant is en er steeds meer interesse is, planden we achter ons huis een opslagruimte en keuken te bouwen.” Die komt er voorlopig niet aangezien Toon met de overname van Xtrent meteen over een eigen loods beschikt in de KMO-zone Evenbroekveld in Erpe. “Daardoor kunnen we voortaan naast catering ook feestmateriaal zoals tafelmateriaal, meubilair en tenten verhuren.”

Nieuwe plannen en dromen

Voor zaakvoerders Stijn De Vidts en Sylvie Van den Bossche komt daarmee een einde aan iets dat ze gedurende vijftien jaar opbouwden. “Zelf zijn wij net omgekeerd gestart. We hadden in het begin slechts één tent die we verhuurden. Meer tenten volgden en op vraag van klanten ben ik beginnen koken”, vertelt Stijn. Moeilijk was dat niet, aangezien de man een koksdiploma heeft. “De volgende logische stap was het aanbieden van tafels en stoelen waardoor verschillende steeds groter wordende locaties elkaar opvolgden en we op Evenbroekveld belandden.”

Gastvrijheid

Stijn stond er mee aan de basis van de vzw die de ondernemers verenigt en blijft daarin voorlopig nog actief. “We draaien nog even mee met Toon zodat de overgang vlot verloopt, maar willen nadien werk maken van nieuwe plannen en dromen in de ‘hospitality’-sector”, geeft partner Sylvie Van den Bossche alvast mee. De naam en werking van Xtrent blijft behouden. “Iets dat goed is moet niet veranderen. Als IT-er maakte ik wel al werk van het digitaal ontsluiten van onze volledige catalogus”, besluit de nieuwe zaakvoerder.

Meer info: www.xtrent.be en www.zorgeloos-feesten.be.