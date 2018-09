Tweedehandsspullen kopen in Sint-Martinusschool KOEN MOREAU

06 september 2018

18u43 0 Erpe-Mere De Gezinsbond van Erpe houdt op zondag 9 september een tweedehandsbeurs voor kinderspullen.

Koopjes doen kan van 14 uur tot 16.30 uur in de Sint-Martinusschool langs de Botermelkstraat in Erpe. De toegang is gratis. Leden van de Gezinsbond krijgen korting.