Tweedehandsbeurzen met kinderspullen in Denderleeuw, Erpe-Mere en Impe KOEN MOREAU

20 maart 2019

19u04 0 Erpe-Mere Jonge (groot)ouders kunnen dit weekend vlot vier tweedehandsbeurzen bezoeken om goedkope en kwalitatieve kinderspullen en speelgoed te kopen.

In de refter van de Sint-Jozefschool in de Kloosterstraat in Mere kan je op zondag 24 maart bij Gezinsbond Mere van 10 tot 17 uur terecht. Gezinsbond Erpe is iets later paraat in de Sint-Martinusschool in de Botermelkstraat in Erpe van 14 tot 16.30 uur. Parochiecentrum Sint-Denijs Op Impedorp (Lede) is eveneens een optie. Daar kan je zondag terecht van 13.30 tot 16.30 uur. Wie een dag vroeger op stap wil, moet in Denderleeuw zijn. In zaal Ikso in de Middenstraat in Denderleeuw ben je op zaterdag 23 maart welkom van 13 tot 15.30 uur. Alle beurzen zijn gratis toegankelijk.