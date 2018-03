Tweedehandsbeurs 20 maart 2018

02u48 0

Gezinsbond Smetlede en Mere organiseren dit weekend een verkoop van tweedehands baby- en kinderspullen. Zaterdag kan je van 14 tot 17 uur terecht in zaal Veerleheem aan Smetlededorp. Zondag is er een gelijkaardige verkoop in de refter van de secundaire afdeling van de Sint-Jozefschool langs de Kloosterstraat in Mere van 10 tot 17 uur. De toegang op beide plaatsen is gratis. (KMJ)