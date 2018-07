Tweede zomerconcert met Willy Sommers Koen Moreau

16 juli 2018

09u15 1 Erpe-Mere De Zomerconcerten van Erpe-Mere halen op maandagavond 16 juli de Vlaamse charmezanger Willy Sommers naar het domein Steenberg.

Om 21 uur laat die het publiek meezingen met ‘7 anjers, 7 rozen’, ‘Het water is veel te diep’, ‘Als een leeuw in een kooi’ en nog veel meer. De zomerconcerten starten al vanaf 17 uur mer een kinderdorp. Om 20 uur staat Gene Thomas op de planken. Afsluiten gebeurt om 22 uur met de lokale coverband Full Coverage. De toegang is gratis.