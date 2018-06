Tweede rummikubb-cup 13 juni 2018

Op het voetbalveld van SK Aaigem langs de Lange Munt kan je op zondag 24 juni deelnemen of kijken naar de Rummikubb Cup 2. Info en inschrijven voor de prijs van 25 euro per team (3 tot 6 personen) via www.kubbfederatie.be of rummikubb@telenet.be. (KMJ)