Twee dorpsgenoten bij laatste twaalf kandidaten voor prestigieuze ‘Mister Gay’-finale: “Het is hier goeie grond” KOEN MOREAU

01 maart 2019

20u37 0 Erpe-Mere De twee kleinste dorpen van Erpe-Mere, Ottergem en Vlekkem met samen amper 800 inwoners, strijden op 1 juni tegen elkaar voor de titel van Mister Gay 2019. Niels Van Den Steen (24) en Joris Van Damme (27) ontmoetten elkaar voor het eerst tijdens de selectie. “Daarvoor moet je dan op 2 kilometer van elkaar wonen”, lachen ze.

Beide mannen kunnen niet meer van elkaar verschillen. Niels Van Den Steen is geboren en getogen in Ottergem en woont er nog steeds bij zijn ouders. Hij studeerde vastgoed, is momenteel aan de slag voor KBC in Dendermonde en is totaal niet gekend in en met het homo-milieu. Joris Van Damme is dan weer een man van de wereld. Hij werkt als uitzendconsulent voor de bouwsector bij Accent Construct, is afkomstig uit Antwerpen, woonde even in Gent en strandde uiteindelijk in Mere en Vlekkem, allebei deelgemeenten van Erpe-Mere. Het homo-milieu is hem helemaal niet vreemd en de verkiezing nu komt op een ideaal moment.

“Ik kom net uit een relatie waardoor ik me volop kan gooien en eens uit mijn comfortzone treden. Toch had ik totaal niet verwacht geselecteerd te worden”, vertelt hij. Beide heren komen dan ook uit een ruime selectie waarbij uiteindelijk 114 kandidaten hun opwachting maakten voor een dansje, gesprek en défilé. “Ik was enorm zenuwachtig en toen ik mijn verdict te horen kreeg, stonden er al 9 of 10 geselecteerden klaar. Ik had het echt niet verwacht. Mijn dansen was ook geen echt succes, want dansen met een pint in de hand is – in tegenstelling tot wat ik dacht – toch wel iets anders dan het inoefenen van pasjes”, lacht Joris. Dat er ook een andere kandidaat van vlakbij tot in de selectieronde en zelf tot in de finale raakte, drong pas heel laat door en maakte gelukkig geen verschil voor de beslissing van de jury.

Die andere kandidaat was bovendien de rust zelf. “Ik heb me heel impulsief ingeschreven zonder verwachtingen”, vertelt Niels. “Enige doel was kennis te maken met het homo-milieu. Al mijn vrienden zijn hetero en ik heb weinig contact met andere homo’s. Deze verkiezing verandert daar gelukkig wel iets aan”, knipoogt hij. Niet dat Joris of Niels zich anders willen of moeten voortdoen. Geen van beiden kende problemen bij de outing. “Maar we beseffen dat niet iedereen dat geluk heeft en willen met onze deelname duidelijk maken dat we bestaan en heel gewone mensen zijn”, stelt Joris. “Met deze verkiezing wil men een aantal stereotypen die nog steeds bestaan doorbreken en dat kan ik alleen maar steunen”, vult Niels aan. Het gevolg is wel dat beide mannen door hun finaleplek momenteel naar een propvolle agenda kijken. “De weekends zijn plots heel erg gevuld met allerlei events, optredens en repetities, maar dat is best leuk ook.”

Of die drukte nog een hoger niveau bereikt na de verkiezing op zaterdag 1 juni valt af te wachten. Feit is dat dankzij Niels en Joris de kans op de titel voor Erpe-Mere dubbel zo groot is. Wie die kans nog wil vergroten, kan stemmen op één of beide kandidaten via www.mrgaybelgium.be, de gay lifestyle tv-zender Out.tv, of de Facebookpagina van OUTtv Vlaanderen.