Twee brandweerzones naar gesmolten kookpot 20 april 2018

02u56 0

De brandweerzones Zuid-Oost en Vlaamse Ardennen snelden donderdagavond omstreeks 17.30 uur naar de Stationsstraat in Burst. Reden was een ongerust telefoontje over een gasgeur in een huis in de buurt van ijssalon Delicioso.





Bij aankomst van brandweermannen uit Aalst, Herzele en Lede bleek al snel dat de geur een andere oorzaak had. Bron was een smeltend handvat van een kookpot. Niemand raakte gewond en de opgekomen brandweerwagens verdwenen al snel terug van het straattoneel. (KMJ)