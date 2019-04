Turijnse wielertoeristen gebruiken Aaigem als uitvalsbasis voor Ronde van Vlaanderen KOEN MOREAU

20u00 2 Erpe-Mere B&B Dotter 19 van Lieve Van Sande en Dries De Waele in Aaigem huisvest momenteel acht Italiaanse wielertoeristen van WTC Sutalatur uit het dorpje Salassa bij Piëmont, Turijn. Zij komen genieten van onze Ronde van Vlaanderen.

Voor de 70 leden van WTC Sutalatur, plaatselijk dialect voor ‘onder de toren’, betekent wielrennen passie en vriendschap. Acht leden besloten daarom op aangeven van hun voorzitter Valter Rolando eens iets verder van onder hun toren te komen. De man is dan ook stilaan specialist in het Belgische en Vlaamse wielrennen. “Het is mijn zesde bezoek aan België. Ik kwam al naar hier voor de Waalse Pijl, Luik-Bastenaken-Luik en nu is het mijn vierde Ronde van Vlaanderen”, vertelt hij. De reden van zijn liefde voor ons land en onze streek zijn duidelijk. “Hier proef je het echte hart van de koers.”

Hier in Vlaanderen proef je het echte hart van de koers Valter Rolando, voorzitter WTC Sutalatur (Salassa, Italië)

Na een rit van duizend kilometer en een passage langs Oudenaarde om hun startnummers op te halen zijn de acht, zeven mannen en een vrouw, klaar om zelf de fiets op te kruipen. “Het volledige parcours doen we niet, maar zaterdagochtend vertrekken we om 6 uur terug naar Oudenaarde voor een tocht van 149 kilometer.” De hellingen mogen geen probleem zijn, aangezien de wielertoeristen gewoonlijk in de bergen rijden. “Maar hellingen met kasseien kan je bij ons niet vinden”, lacht de man.

Erpe-Mere Oude Kwaremont

Ook de wielerfeestjes blijken uniek. “Het is hier steeds heel gezellig waardoor ik probleemloos enkele teamgenoten kon overtuigen om mee te komen.” Na de eigen deelname zaterdag staat ook voor de Italianen zondag de echte Ronde op het programma. De strategie daarvoor is alvast uitgestippeld. “We vatten post op de Oude Kwaremont zodat we de renners driemaal zien langskomen en die plek is ook ideaal om met de ander wielerliefhebbers te feesten”, besluit de man. Nadien de streek verkennen zit er niet in. “Maandagochtend vertrekken we al terug richting Italië.”