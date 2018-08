Trucker wordt onwel Redactie

02 augustus 2018

12u00 1

Langs de Oudenaardsesteenweg in Erpe is donderdagochtend omstreeks 5.30 uur een vrachtwagenchauffeur onwel geworden. Dat gebeurde ter hoogte van frituur Happy. De man, die er nog in slaagde om zijn vrachtwagen naar de parkeerstrook te leiden, werd onder begeleiding van een MUG-team naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem gesteld is, is niet duidelijk.