Treinverkeer Brussel-Gent verstoord door noodremming voor snoeiwerken en panne Koen Moreau

15 januari 2019

17u14 0 Erpe-Mere Er was dinsdagavond een hele poos geen treinverkeer mogelijk op de directe treinlijn L50A tussen Brussel en Gent.

Een treinbestuurder maakte er een noodremming nadat hij werd opgeschrikt door een vallende boom bij snoeiwerken. “Die belandde weliswaar naast het spoor, maar de reactie was begrijpelijk”, aldus Thomas Baeken van Infrabel. Arbeiders verwijderden de boom die met de kruin op het dienstpad naast het spoor lag, maar door technische problemen kon de trein zijn traject niet voortzetten. Daardoor bleef hij bijna twee uur geblokkeerd staan op de spoorwegbrug over de Oudenaardsesteenweg in Erpe-Mere. Pas omstreeks 18.05 uur kon de trein opnieuw vertrekken. Door het voorval worden heel wat treinen afgeschaft en omgeleid langs de oude lijn via Aalst. Dat zorgt voor extra vertragingen.