Treinverkeer Brussel-Gent verstoord door afgewaaide takken Koen Moreau

15 januari 2019

Er is sinds 16 uur geen treinverkeer mogelijk op de directe treinlijn L50A tussen Brussel en Gent.

Takken die in de bovenleiding belandden, veroorzaken dinsdagavond zware hinder op het spoor. Een trein staat al bijna een uur geblokkeerd op de spoorwegbrug over de Oudenaardsesteenweg in Erpe-Mere. Technici van Infrabel moesten eerst de elektriciteit uitschakelen alvorens de boosdoener verwijderd kan worden. Door het voorval worden heel wat treinen omgeleid langs de oude lijn via Aalst. Dat zorgt voor extra vertragingen. Later meer.