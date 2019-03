Traject Mere-Aalst vanaf maandag verkeersvrij: Kloosterstraat wordt 'schoolstraat' bij start en einde lessen KOEN MOREAU

14 maart 2019

17u12 0 Erpe-Mere Op maandag 18 maart start gedurende zes weken een proefproject met een verkeersvrije Schoolstraat ter hoogte van de Sint-Jozefschool in Mere. Langs daar van en naar Nieuwerkerken en Aalst rijden, zal bijgevolg niet mogelijk zijn.

Door de drukke Kloosterstraat bij start en einde van de lagere en middelbare school verkeersvrij te maken, wil men de verkeersveiligheid in de schoolomgeving verbeteren en leerlingen motiveren om te voet of per fiets naar school te komen.

De schoolstraat in Mere maakt deel uit van het grotere proefproject ‘Paraat voor de schoolstraat’ in Vlaanderen van minister Hilde Crevits (CD&V). Dat grote project wil naast een veiligere schoolomgevingen ook de invloed van de gewijzigde situatie meten op de leerlingen hun gezondheid, beweging, longinhoud en op de luchtkwaliteit rond de school. “Onze leerlingen kregen al registratietoestellen en dat zal tijdens de proefperiode herhaald worden”, geeft directeur Werner Rasschaert mee. Voor het meten van de luchtkwaliteit werd een speciale meetpaal op de speelplaats geïnstalleerd en dat gebeurde ook op nabije plaatsen die niet verkeersvrij worden. “Een identieke registratie gebeurt in de buurt van de Vijverstraat/Bergstraat en bovenaan de Kloosterstraat aan het spoorwegviaduct.”

Ouders, leerkrachten en vrijwilligers zullen op schooldagen van 8.10 tot 8.40 uur en bij het einde van de school van 15.20 tot 15.50 uur of op woensdag van 11.50 tot 12.20 uur de nodige signalisatie aanbrengen. Op die manier moet de gewijzigden situatie duidelijk en veilig zijn voor alle weggebruikers. Daarnaast volgden heel wat mensen een opleiding tot gemachtigd verkeersopzichter zodat leerlingen die per fiets of te voet, van het dorp of de parkings aan het voetbalveld komen, in ideale begeleide omstandigheden veilig de - naar verwachting toch iets drukkere - straat over kunnen.

Inwoners van de afgesloten straat alsook thuisverplegers en andere bestuurders die in de zone moeten zijn, mogen stapvoets met hun wagen in de Schoolstraatrijden. Voorwaarde is wel dat ze over een doorlatingsbewijs van de gemeente beschikken. Wie zich met zijn wagen in de afgesloten zone bevindt wanneer de straat afgesloten wordt, moet wachten tot deze 30 minuten later terug open gaat. Tijdens de Paasvakantie wordt de straat logischerwijs niet afgesloten. De proefperiode loopt tot en met 10 mei. Tegen dan zal beslist worden of het initiatief behouden blijft.

Meer info, suggesties en opmerkingen kunnen doorgegeven worden via de school of via meldpuntschoolstraatmere@erpe-mere.be.