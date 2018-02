Tot uur aanschuiven voor gefrituurde kip DELICIOUS FRIED CHICKEN DENKT AAN VESTIGINGEN IN AALST EN WETTEREN KOEN MOREAU

10 februari 2018

02u48 0 Erpe-Mere Vergeet frietjes, pizza, kebab of pita. De nieuwe snelle hap is gefrituurde kip. Een maand geleden opende Tijari Mansour een eigen Delicious Fried Chicken (DFC) in Erpe-Mere. "Mijn inspiratie haalde ik bij de Amerikaanse fastfoodketen KFC", zegt hij. En met succes, want een uur voor opening staan ze al aan te schuiven voor deze nieuwe snelle snack.

In Amerika en Nederland zijn gefrituurde kippenhapjes al langer een ongelofelijk succes. Een begrip is ongetwijfeld de Amerikaanse fastfoodketen Kentucky Fried Chicken (KFC). Die telt 16.000 vestigingen in honderd landen, maar daar hoort België niet bij. Dat vond Tijari Mansour uit Erpe-Mere jammer en dus opende hij zelf een gelijkaardige zaak.





"Ik werk 24 jaar in de horeca en heb al heel wat ervaring met mijn pizzeria en pitazaak. Even had ik iets verderop ook een frituur, maar dat was geen groot succes. Die zaak heb ik intussen verkocht. Omdat de interesse in pita sterk achteruit gaat, besloot ik het risico te nemen en innovatief uit de hoek te komen en een eigen DFC of Delicious Fried Chicken te starten."





En dus werd de pitazaak tegenover Tijari's pizzeria aan het op- en afrittencomplex van de E40 in Erpe-Mere omgevormd tot een kip(meeneem)restaurant. "Met een bang hartje heb ik de reacties afgewacht, maar het succes is overweldigend. We openen 's avonds pas om 17 uur, maar vaak staan ze hier al een uur eerder te wachten."





Zo ook gisterenavond. Papa Lieven uit Aaigem nam zijn dochter Febe mee naar de zaak om de krokusvakantie in stijl te starten. "We vonden het foldertje in de brievenbus. Omdat dit voor ons iets volledig nieuw is, wilden we het graag eens proberen." Tijari bood hen een proevertje aan en dat viel duidelijk in de smaak. "Dit is super lekker", zei Febe.





Leveringen aan huis

Mansour gelooft dan ook rotsvast in zijn nieuw concept. "Binnenkort starten we met leveringen aan huis en ik heb ook al een pand op het oog in Aalst. Ik ben er zeker van dat de interesse daar nog veel groter zal zijn", meent hij. Na Aalst wil hij zijn Delicious Fried Chicken nog verder op de kaart zetten. "Ik denk ook al aan Wetteren, maar dat is nog niet concreet."





Om de plannen en verovering van de regio waar te maken is Delicious Fried Chicken nog op zoek naar personeel. "Net als in onze pizzeria zal er, zeker tijdens de opstart, een voortdurende nood aan nieuwe krachten zijn. Jobstudenten en flexi-jobbers mogen altijd contact met ons opnemen."





Delicious Fried Chicken, gelegen aan de Oudenaardsesteenweg, is van dinsdag tot en met zondag geopend van 17 tot 23 uur.





Meer informatie en solliciteren via www.delicious-fried-chicken.be