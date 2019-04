Topsfeer voor doortocht Ronde van Vlaanderen dankzij aangenaam lentezonnetje KOEN MOREAU

07 april 2019

13u40 1 Erpe-Mere Een aangenaam lentezonnetje zorgde er – in tegenstelling tot de editie vorig jaar – voor dat de sfeer rond het parcours van de Ronde van Vlaanderen in Erpe-Mere opperbest was.

Net als op de andere feestzones in de gemeente kwamen langs de Dikkelindestraat in Aaigem honderden wielerliefhebbers genieten van de renners en de bijhorende ambiance. De organisatoren van Fanfare en Drumband Nieuw Leven Aaigem waren dan ook bijzonder tevreden. Dat een kopgroepje van vier renners eerder doorkwam, zorgde deze editie bovendien voor een dubbele doortocht. Eentje waarvoor mensen graag ter plaatse kwamen kijken. Zo ook Albert De Naeyer en Agnes Coppens. Stipt om 11.45 uur zetten zijn hun vouwstoeltjes klaar zodat ze vanop de eerste rij van de Ronde konden genieten. “Vorig jaar hebben we overgeslagen, maar met dit weer zijn we er zo dicht bij huis graag bij”, vertelden ze.