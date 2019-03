Tom wil 10x (!) per fiets virtueel Alpe d’Huez beklimmen om kankerpatiëntje Finn na zware operatie te steunen “Hopelijk kan ons zoontje ooit spreken” KOEN MOREAU

08u21 1 Erpe-Mere Café Komdalier aan het station van Burst vormt zaterdag voor het tweede jaar op rij het decor voor een boven sportieve uitdaging ten voordele van Kom Op Tegen Kanker. Tom Burms uit Sint-Lievens-Esse wil 10x (!) met het wielrensysteem Zwift op rollen Alpe d’Huez virtueel beklimmen terwijl hij echt afziet. Met die inspanningen wil hij geld inzamelen voor KOTK en de familie van de 1 jaar en negen maanden oude Finn steunen. Bij dat knaapje uit Mere werd vorig jaar een bijzonder agressieve hersentumor gevonden en verwijderd.

“We hebben lang getwijfeld of we die steun en aandacht wel wilden”, vertellen ouders Niels De Gendt en Sari Asscherickx (beiden 28). Uiteindelijk gingen de twee toch overstag. “Omdat het zo ongelofelijk mooi is wat Tom en mede-organisator Nico allemaal doen en willen doen.” Daarnaast kunnen ze de steun ook gebruiken.

Gerust kunnen we nooit meer zijn Sari, mama van Finn

De voorbije maanden waren allesbehalve simpel voor het gezin met naast zoontje Finn ook nog kleuter Nio (5). Naast de zorgen en de dure ingrepen had - en heeft - de bijzonder agressieve tumor net als de talrijke spoedoperaties ook invloed op het werk van Niels en Sari. “Gelukkig zijn de collega’s begripvol en kunnen we op veel helpende handen rekenen.” Ondanks dat de vierdegraads tumor volledig verwijderd zou zijn, blijft het bang afwachten. “Gerust kunnen we nooit meer zijn en de angst dat later zal blijken dat Finn er toch iets aan overhoudt en extra zorgen nodig heeft, is immens. Elk scan is stressen en de schrik valt niet te beschrijven”, vertelt Sari.

Enorm veel pijn

Niks deed nochtans vermoeden dat hun kerngezonde zoontje zo verschrikkelijk door het lot getroffen zou worden. “Finn had wel wat last van reflux, maar verder was hij volledig in orde.” Tot mei vorig jaar. De weken voor de noodlottige diagnose weende het knaapje wel wat meer en moest hij af en toe overgeven, maar gezien de voorgeschiedenis met reflux kon niemand toen vermoeden wat er eigenlijk aan de hand was. “Achteraf gezien beseffen we dat hij toen wellicht al enorm veel last en pijn had. Alleen kon hij dat niet zeggen.”

Geen evenwicht meer

Alarmbellen gingen pas af toen het ventje bijna niet meer rechtop kon zitten. “Op zijn poep zitten lukte niet meer. Omdat hij steeds achterover viel, trokken we naar de spoedafdeling van het OLV-ziekenhuis in Aalst.” Omdat het knaapje daar geen enkel symptoom vertoonde, mocht Finn terug naar huis. “Een dag later zat er echter geen leven meer in ons zoontje waardoor ik in paniek terug naar het OLV reed.” Testen voor hersenvliesontsteking waren daar negatief. “Op dat moment was dat een opluchting.”

De tumor was zo groot als een tennisbal Niels, papa van Finn

Tot de artsen Finn in allerijl onder een MRI-scan brachten en daar een enorme hersentumor over zijn beide hersenhelften opmerkten. “Mijn wereld stortte in en een verpleegster moest me opvangen”, vertelt Sari. Veel tijd om te bekomen kreeg ze niet. Finn moest met spoed naar het UZ in Gent worden overgebracht. “Omdat zijn hart maar 50 slagen per minuut meer maakte, was er geen seconde meer te verliezen.” Een helikoptervlucht werd besteld, maar een storm maakte dat onmogelijk. “Uiteindelijk zijn we met een ziekenwagen onder begeleiding van de politie door de spits naar het UZ gevoerd.” Omdat de druk in de hersens te groot was, werden via een spoedoperatie twee drains geplaatst. Intussen arriveerde papa Niels in het UZ. “De foto was afschuwelijk. De tumor was zo groot als een tennisbal. We dachten echt dat we ons zoontje kwijt waren”, vertelt hij. Hoe groot de tumor precies was, weten Niels en Sari niet. “Ik wou en wil het niet weten. We hebben er nooit naar gevraagd.”

Meer operaties en zware behandeling

Nadien volgden nog meer operaties. “Een eerste poging om de tumor te verwijderen, moest halfweg afgebroken worden omdat Finn te veel bloed verloor en men een hersenbloeding vreesde. Pas bij een tweede operatie een week later kon de tumor volledig verwijderd worden.” Om de tumor volledig te vernietigen volgden vijf extreem zware chemokuren en twee stamceltransplantaties om die kuren te kunnen doorstaan. “Daardoor veranderde Finns mond en gezicht in een open wonde en was hij doodziek van de pijn.” De maximale dosissen morfine die het kleine hartje kon dragen, moesten het leefbaar houden. “Ik weet in elk geval zeker dat ik nooit meer zal klagen over een bleintje in mijn mond”, stelt Sari.

Gaat broertje dood? Nio, broertje van Finn

Contact met andere kinderen is voorlopig nog uitgesloten. “Zijn broer mocht hem ook hele periodes niet zien, maar dat mag vandaag wel. Toch moeten we alle contact mijden om uit te sluiten dat ons verzwakt ventje nog een ziekte te pakken krijgt.” De windpokken van broer Nio bezorgden hem daardoor prompt een herstelkuur van een week bij zijn oma. “Ook voor hem is het niet makkelijk geweest en hoe klein hij ook is, hij heeft heel goed beseft wat er aan de hand was. Dat merkten we toen hij op een dag vlakaf vroeg of broer kanker had en dood ging.”

Tumor volledig weg

Vandaag gaat het uitzonderlijk goed met de kleine Finn. “Volgens de dokters is de tumor volledig verwijderd. Motorisch heeft ons zoontje het wat moeilijk met zijn rechterkant, maar met vijf revalidaties per week moet dat goed komen”, klinkt het positief. Toch zit de schrik er nog in. “Door de zware behandeling duurde het heel lang vooraleer Finn kon lopen. Toen dat eindelijk gebeurde, konden we wel huilen van geluk.” Voorlopig spreekt Finn nog niet. “Ook dat is met een bang hartje afwachten, maar artsen zien geen reden tot paniek.”

Opbrengst voor Kom Op Tegen Kanker en Kinderkankerfonds

Om klaar te zijn voor de toekomst en om iets terug te doen voor de kinderkankerafdeling van het UZ in Gent wilden Niels en Sari hun verhaal vertellen. De opbrengst van de fietsuitdaging van Tom en de snoepverkoop die Nico hield, worden gebruikt voor Kom Op Tegen Kanker en het Kinderkankerfonds.

Tom aanmoedigen bij zijn boven sportieve inspanning en de allerlaatste snoepzakjes kopen, kan op zaterdag 16 maart vanaf 8 uur ’s morgens in café Komdalier aan het station van Burst. Wie de dag zelf een vrije bijdrage levert, mag even met Tom meefietsen. Fietsende deelnemers maken kans op een groot aantal gesponsorde prijzen. Rechtstreeks storten kan ook op rekening BE95 7340 4622 5458.

Mount Everest challenge

Rond 22 uur zaterdagavond zal Tom normaal voor de laatste keer virtueel bovenaan Alpe d’Huez staan met 8.850 hoogtemeters in de benen en een meer dan verdiend lidmaatschap van de Mount Everest challenge voor acht beklimmingen op rij.