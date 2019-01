Tom Van Keymolen "Wij zijn meer dan 'het dorp waar de file begint'" 2019 | EEN NIEUWE START VOOR UW GEMEENTE KOEN MOREAU

02 januari 2019

09u25 0 Erpe-Mere Tom Van Keymolen (46) legt deze avond, om 19 uur, in de raadzaal van het gemeentelijk administratief centrum Steenberg voor het eerst de eed af als schepen van Erpe-Mere. Daarmee treedt de Burstenaar in de sporen van zijn grootvader Robert De Schutter. Die was voor de gemeentefusies van 1976 schepen voor CVP in Kerksken. "Hij bracht me heel wat levenswijsheden bij die zeker ook van toepassing zijn in de politiek", vertelt Tom.

Het takenpakket dat Van Keymolen van CD&V kreeg, is indrukwekkend. Voortaan is hij het aanspreekpunt voor Sport, Senioren, Bibliotheek, Jeugd, Buitenschoolse kinderopvang, Toerisme, Gemeentearchief, Internationale Samenwerking, Trage Wegen en tot slot ook voor Gelijke Kansen. Een hele boterham en het bewijs van het vertrouwen dat CD&V in de jonge nieuwkomer heeft. "Het wordt een hele uitdaging en ik zou de waarheid geweld aan doen, mocht ik zeggen niet nerveus te zijn. Overdreven is dat gelukkig niet. Ik slaap nog altijd goed", lacht de man die naast zijn schepenambt ook professioneel actief blijft als statisticus bij de Nationale Bank van België.

Timemanagement

Het maakt dat hij als schepen ook tijdens het pendelen van en naar Brussel aanspreekbaar is voor mensen die hetzelfde traject doen. "Het is in elk geval de bedoeling om fulltime te blijven werken. Gelukkig kan ik dat af en toe van thuis uit." Tijd die nog kostbaarder zal worden nu hij alles moet combineren met een schepenambt. "Ik besef dat timemanagement nog belangrijker wordt en dat ik gedisciplineerd en georganiseerd zal moeten werken." Dat wordt zonder twijfel ook wennen voor zoon Siebe (13), dochter Lotte (15) en echtgenote Sabine Goossens. "Gelukkig heb ik een vrouw uit de duizend die heel veel doet voor ons gezin."

Een bijzonder sportief en sportminnend gezin overigens. "Mijn vrouw liep de marathon van Parijs, Lotte is eveneens actief in atletiek en Siebe heeft - na een mooie start bij KRC Bambrugge - een speciaal sportstatuut waarbij hij in Brussel op internaat les krijgt, gecombineerd met een doorgedreven opleiding bij voetbalclub RSC Anderlecht." Het voetballen heeft de knaap van geen vreemden. "Ik heb zelf jarenlang gevoetbald bij FC Kerksken, maar niet op het niveau van Siebe. Mijn kunnen beperkte zich tot provinciaal niveau."

Voetbalfusies

Dat het voetbalwereldje sindsdien enorm veranderd is, moet je Tom niet vertellen. "Die evolutie is enerzijds jammer. Een dorpsploeg zorgde vaak voor een samenhorigheidsgevoel. Aan de andere kant zijn er steeds minder vrijwilligers, minder sponsors en ligt de focus soms te veel op een eerste ploeg." De nieuwe sportschepen heeft dus begrip voor fusies. "Al vind ik niet dat we ze moeten opdringen. De ploegen moeten het zelf vooral willen en als dat het geval is, kunnen we als gemeente ondersteunen." Of de geesten in Erpe-Mere intussen voldoende rijp zijn voor een fusie is dus afwachten. "Er is enkele jaren terug een intentieverklaring ondertekend door de verschillende clubs, maar we zullen moeten kijken of die nog ondersteund wordt. Op basis van dat resultaat zullen we kijken hoe we in de toekomst de clubs - samen of individueel - verder kunnen ondersteunen rekening houdend met de kostprijs, haalbaarheid en realisatietermijn van opties zoals bijvoorbeeld locaties."

Luisteren

Het komt er dus op aan om in de eerste plaats goed te kunnen luisteren. "En die vaardigheid heb ik van mijn grootvader Robert De Schutter gekregen. Uren heb ik naar die man geluisterd en bijna steeds ging het over politiek. Ik heb er immens veel opgestoken. Niet over partijpolitieke spelletjes, maar wel over de mensen waarmee en waarvoor je werkt. Zijn levensmoto was 'Zet u een hoed op die u past'. Daarmee bedoelde hij dat je enkel dingen moet beloven die ook realiseerbaar zijn... en ze vervolgens ook effectief waarmaken. Een gouden raad die ik nog steeds toepas."

Ook naar zijn vrouw Sabine luistert Tom. Het is door haar dat hij Kerksken verliet en in 2000 in Erpe-Mere belandde.

Meer te beleven

"Van deze move heb ik nog geen vijf seconden spijt gehad. Erpe-Mere is enorm levendig, als er ergens kermis is, is het echt kermis én ik heb hier een sociaal leven opgebouwd dat ik niet meer zou willen missen." Van Keymolen is dan ook volledig verkocht aan zijn nieuwe thuisgemeente die hij vol hartstocht promoot. "Als je op de watertoren van Erpe staat, zie je pas hoe groen onze gemeente nog is. De meeste mensen beseffen dat niet doordat ze zich te vaak langs de steenwegen en straten verplaatsen, maar hier valt heel wat meer te beleven."

Als schepen van Toerisme, Trage Wegen, Sport en Jeugd wil hij dan ook volop inzetten op de promotie van de eigen gemeente bij de inwoners. "Ik wil de Erpe-Merenaren in beweging krijgen, want we zijn meer dan het dorp waar de file begint en meer dan een slaapgemeente. Hier zijn prachtige plekjes en prachtige veilige trajecten om te sporten, maar ook om zonder koning auto te gaan winkelen, of naar het werk, station, school en sportclub te gaan." De man wil de gemeenteslogan 'Erpe-Mere natuurlijk verbonden' dan ook zo concreet mogelijk waarmaken.

Tom staat voor een boeiend traject van zes jaar, maar daarin is hij niet alleen. Vanavond legt Toms achternicht Phaedra Van Keymolen, kersvers voorzitter van de provincieraad, in Haaltert eveneens voor het eerst de eed als CD&V-schepen af. Haar verhaal lees je hier morgen.