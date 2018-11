Toch dubbele rijrichting in Bosstraat na werkuren KOEN MOREAU

07 november 2018

18u34 0 Erpe-Mere De aannemer die de waterleiding vernieuwt in de Bosstraat in opdracht van Farys zal de straat na de werkuren in beide rijrichtingen open stellen voor het verkeer. “Begin deze week liep dat fout doordat de signalisatie niet correct geplaatst was”, aldus schepen van Openbare Werken Marleen Lambrecht (CD&V).

De vernieuwingswerken aan de waterleiding zullen nog tot en met vrijdag 14 december duren. Daardoor is tijdens de werkuren enkel verkeer van de Oudenaardsesteenweg richting Mere-centrum toegelaten. Verkeer richting steenweg moet tijdens de werkuren via Erpe omrijden. ‘s Avonds en in het weekend zal in principe dubbele rijrichting gelden in de Bosstraat. Op de gemeentelijke website wordt opgeroepen tot hoffelijkheid en voorbehoud gemaakt over de maatregel met het zinnetje “als de veiligheid het toelaat”.

Hiermee wijst men er op dat de opgestelde verkeersborden steeds primeren. Het negeren daarvan kan en zal door de politie geverbaliseerd worden. Voor de smalle landelijke Beekstraat, tijdens de werkuren druk gebruikt als alternatieve omleidingsweg, worden geen maatregelen genomen aangezien dit geen officeel omleidingstraject is.