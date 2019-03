Tiende bedankingsfeest voor vrijwilligers RVT Sint-Vincentius als teken van appreciatie KOEN MOREAU

16 maart 2019

07u36 1 Erpe-Mere Het Sint-Vincentiusrustoord van Aaigem nodigde alle vrijwilligers uit voor een taartenbuffet. Op die manier wilden directie en ergo-team voor het tiende jaar op rij alle helpende handen danken en in de bloemetjes zetten.

Dat zijn er nogal wat. “Onze vrijwilligersequipe bestaat vooral uit familieleden van bewoners of personeel en buurtbewoners. Ze zetten zich in tijdens de boekenronde, het contactkoor, ze helpen in de cafetaria, tijdens kookactiviteiten, tijdens de misvieringen, ze gaan mee wandelen, brengen de Sint naar hier en doen nog veel meer. Hun aanwezigheid is van onschatbare waarde”, vertellen animatieverantwoordelijken Evi Guns en Helga De Schepper. Zij lieten de vrijwilligers na het feest overigens niet met lege handen naar huis gaan. Iedereen kreeg nog een fles van de plaatselijke delicatesse en huisgebrouwen Aaigems Blond mee.