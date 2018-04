Testproject voor autodelen 03 april 2018

02u34 0

De gemeente Erpe-Mere wil in de gemeente een Mobipunt inrichten waardoor inwoners over een volwaardig alternatief beschikken voor een tweede wagen. "In eerste instantie denken we aan een testproject en daarvoor willen we eerst peilen naar interesse en verwachtingen", luidt het. Als start wordt momenteel een online enquête gehouden. Die is te vinden op www.erpe-mere.be. (KMJ)