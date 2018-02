Testbericht BIN-alarm 10 februari 2018

02u47 0

Drie maanden na de officiële oprichting van het Buurtinformatienetwerk voor Bambrugge en Burst zullen nu eindelijk de eerste testberichten verstuurd worden. Een eerdere poging mislukte, waardoor de gemeente moest investeren in nieuwe apparatuur. De sms beantwoorden is niet nodig aangezien het eenrichtingsverkeer is van de 101-centrale naar de leden. Wie wil toetreden tot de gratis alarmservice voor verdachte handelingen kan dat laten weten op bin-bamburst.be/inschrijven. (KMJ)