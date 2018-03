Testbericht BIN-alarm 03 maart 2018

02u27 0

Ruim drie maanden na de officiële oprichting van het Buurt Informatie Netwerk (BIN) voor Bambrugge en Burst zullen nu eindelijk de eerste testberichten worden verstuurd.





Een eerdere poging mislukte waardoor de gemeente moest investeren in nieuwe apparatuur. Die is nu voorhanden waardoor een nieuwe test mogelijk is.





De sms beantwoorden is niet nodig, aangezien het bericht eenrichtingsverkeer is van de 101-centrale naar de aangesloten leden.





Wie geen testbericht krijgt en nog wil toetreden tot de gratis alarmservice voor verdachte handelingen en inbraken, kan dat laten weten via bin-bamburst.be/inschrijven. (KMJ)