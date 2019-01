Terugkeer camera’s trajectcontrole op E40 in Erpe-Mere niet voor morgen KOEN MOREAU

31 januari 2019

17u42 0 Erpe-Mere De trajectcontrole op de E40 tussen Erpe-Mere en Wetteren is intussen bijna een jaar buiten dienst en dat zal nog even zo blijven.

Begin maart 2018 werden de camera’s op de snelwegbrug over de E40 in Erpe-Mere weggehaald wegens renovatiewerken aan die brug. Die werken waren gepland tot juli, maar werden uiteindelijk pas voltooid in september. Desondanks zijn de camera’s nog niet terug. “En daar is een goede reden voor”, zegt woordvoerster Veva Daniels van het Agentschap Wegen en Verkeer. “Het traject tussen Wetteren en Erpe-Mere was uitgerust met een oud camerasysteem dat niet langer gebruikt werd. We hebben er dan ook voor gekozen om bij herinstallatie meteen voor het nieuwe systeem met een andere manier van werken te kiezen.”

Alleen loopt dat niet van een leien dakje. “Probleem is dat we als wegbeheerder ons systeem willen aansluiten op het contract van de Federale Politie, maar dat daar serieuze vertraging is.” De oorzaak ligt bij een tekort aan connectoren om de foto’s van de overtreders te maken en door te sturen. Zolang dat niet in orde is, kan de trajectcontrole niet opnieuw geactiveerd worden. Om dezelfde reden is ook de trajectcontrole op de N460 in Haaltert en de N45 tussen Ninove en Aalst nog steeds niet operationeel. “Toch mag het ontbreken van die controles geen excuus zijn om de snelheidsbeperkingen niet te respecteren. De politie houdt overigens ook extra controles in de betrokken zones’, geeft Daniels nog mee.