Tentoonstelling over processies 14 maart 2018

02u40 0

In aanloop naar de Nacht van de Geschiedenis wordt in de Sint-Bavokerk door het Davidsfonds en de Heemkundige Kring een tentoonstelling ingericht. Die handelt over lokale processies en processie-erfgoed. Bezichtigen is gratis en kan op zondag 18 maart van 11.30 tot 18 uur alsook op maandag 19 en dinsdag 20 maart van 9 tot 18 uur. (KMJ)