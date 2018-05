Tennisclub Sportina opent nieuwe kantine met vergaderzaal 16 mei 2018

02u38 0

De 220 leden van tennisclub Sportina op de Rooseveltlaan in Erpe hebben een gloednieuwe kantine met vergaderzaal.





"Onze club ligt nu in recreatiegebied waardoor we onze kantine konden slopen en vernieuwen", zegt oprichter Herman De Smedt. Die kantine bestond ooit uit twee muren en een dak voor de opslag van hooi. "In 1981 kocht ik een stukje boomgaard van een buur om een tennisplein voor mezelf en onze kinderen aan te leggen. Al snelde volgde een tweede plein en het idee om een clubje te vormen."





In 1982 kreeg de hooischelf ramen en een deur. Een derde plein werd aangelegd en in 1991 volgde een vierde plein.





"De kantine kreeg een beperkte renovatie en een keuken, maar eigenlijk bleef het jarenlang behelpen." Dat is nu gedaan. Bij de start van het nieuwe seizoen werd een gloednieuwe kantine in gebruik genomen. "Voorzien van alle moderne technieken en met een ruime - door iedereen te huren - vergaderzaal van 140 vierkante meter op de eerste verdieping."





De toekomst voor de tennisclub met vandaag 220 leden en 80 jeugdspelers, onder wie ook de vijf kleinkinderen van Herman en zijn vrouw Francine, is verzekerd. Leden zijn overigens nog steeds welkom. "Ons lidgeld bedraagt 135 euro voor volwassenen. Jeugdspelers betalen tussen de 18 euro en 53 euro per jaar."





Meer info: www.sportina.be





(KMJ)