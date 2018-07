Telefoneren achter stuur: rijbewijs kwijt Koen Moreau

16 juli 2018

11u39 2

Een chauffeur die donderdagavond omstreeks 20.15 uur de aandacht trok van een politiepatrouille omdat hij niet-handenvrij aan het telefoneren was, mocht uiteindelijk zijn rijbewijs inleveren. De controle wees namelijk uit dat de bestuurder net iets te veel gedronken had. Naast de boete voor bellen achter het stuur is de man om te beginnen zijn rijbewijs voor 15 dagen kwijt. Een definitieve straf volgt via de politierechter.